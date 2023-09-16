Родственница главы Львовской ОВА Козицкого причастна к бегству за границу 200 призывников, – СМИ

Расследователи предполагают, что Наталья Муха помогла почти 200 мужчинам уехать за границу через систему "Путь". Важно, что 34-летняя женщина имеет родственные связи с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

Муха является женой родного брата Ольги Козицкой (в девичестве Мухи) – жены Степана Козицкого, имеющей брата Максима. Как заявляют журналисты, эту связь удалось подтвердить через данные в декларациях, реестр недвижимости и общие адреса проживания.

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Муха, Козицкий и уклонисты

Следует сказать, что в Украине до середины 2023 года активно действовала система "Путь". Она позволяла мужчинам-водителям, а также волонтерам легально пересекать границу.

В то же время, пока официальной информации о причастности Мухи к безвозвратному выезду в другие страны почти 200 мужчин не было. Однако об этом пишут журналисты-расследователи.

Наталья Муха возглавляет николаевский центр общества "Просвита" и руководит народным театром "Хлеб". По обращениям этого центра "Просвити" и ОО "Театр Хлеб" к Львовской ОВА, которая выдавала разрешения на выезд, из Украины уехали и не вернулись почти 200 мужчин призывного возраста



Как Муха связана с Козыцким / Инфографика NGL.media

Кроме того, из фото, которое есть в сети, понятно, что Наталья Муха и Ольга Козицкая хорошие подруги. Она также присутствует на совместных фото с Максимом и Степаном Козицкими.



Наталья Муха, Емельян Иванов и братья Козицкие / Фото из соцсетей за 2020 год

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СМИ обратились к Максиму Козицкому с просьбой прокомментировать связь с Наталией Мухой. К тому же, во Львовские ОВА неоднократно заявляли, что пытаются бороться с недобросовестными фондами и общественными организациями, которые злоупотребляли с получением разрешений для выезда через систему "Путь".

Я не могу знать деталей жизни всех активистов, в том числе и Наталии Мухи. Из того, что я знаю, она занимает активную гражданскую позицию в городе Николаев и с начала полномасштабного вторжения наладила волонтерскую деятельность, в которой были привлечены многие местные жители. То есть ее организации не являются фейковыми или существующими только на бумаге. Из того, что мне известно, сейчас она лично проверяет информацию, которую опубликовало ваше издание,

– ответил глава региона

Сама Муха говорить с журналистами отказалась.

Вспомним, что сейчас немало разговоров о возможной экстрадиции мужчин из-за границы, уехавших незаконно и не желающих возвращаться. Однако для этого нужно, чтобы против конкретного военнообязанного было открыто производство, а его самого признанного подозреваемым в совершении уголовного преступления.