Власне, Муха є дружиною рідного брата Ольги Козицької (у дівоцтві Мухи) – дружини Степана Козицького, що має брата Максима. Як заявляють журналісти, цей зв'язок вдалось підтвердити через дані у деклараціях, реєстр нерухомості та спільні адреси проживання.

Дивіться також Мільйони на "заказусі", усі ниточки – до Авакова: ЗМІ дізналися, що приховує паблік "Труха"

Муха, Козицький та ухилянти

Варто сказати, що в Україні до середини 2023 року активно діяла система "Шлях". Вона дозволяла чоловікам-водіям, а також волонтерам легально перетинати кордон.

Водночас поки офіційної інформації про причетність Мухи до безповоротного виїзду в інші країни майже 200 чоловіків не було. Однак про це пишуть журналісти-розслідувачі.

Наталія Муха очолює миколаївський осередок товариства "Просвіта" та керує народним театром "Хліб". За зверненнями цього осередку "Просвіти" і ГО "Театр Хліб" до Львівської ОВА, яка видавала дозволи на виїзд, з України виїхали та не повернулися майже 200 чоловіків призовного віку



Як Муха пов'язана з Козицьким / Інфографіка NGL.media

Окрім того, з фото, яке є в мережі, зрозуміло, що Наталія Муха та Ольга Козицька є хорошими подругами. Вона також присутня на спільних фото з Максимом та Степаном Козицькими.



Наталія Муха, Омелян Іванів та брати Козицькі / Світлина зі соцмереж за 2020 рік

Дивіться також Ухилянти за кордон: чи може Україна їх екстрадувати

ЗМІ звернулись до Максима Козицького з проханням прокоментувати зв'язок з Наталією Мухою. До того ж у Львівські ОВА неодноразово заявляли, що намагаються боротися з недобросовісними фондами та громадськими організаціями, які зловживали з отриманням дозволів для виїзду через систему "Шлях".

Я не можу знати деталей життя всіх активістів, в тому числі і пані Наталії Мухи. З того, що я знаю – вона займає активну громадянську позицію у місті Миколаїв і з початку повномасштабного вторгнення налагодила волонтерську діяльність, в якій було залучено багато місцевих жителів. Тобто її організації не є фейковими чи такими, що існують лише на папері. З того що мені відомо, зараз вона особисто перевіряє інформацію, яку опублікувало ваше видання,

– відповів очільник регіону

Зверніть увагу! Сама Муха говорити з журналістами відмовилась.

Згадаємо, що зараз чимало розмов про можливу екстрадицію чоловіків з-за кордону, які виїхали незаконно та не бажають повертатися. Однак для цього потрібно, аби проти конкретного військовозобов'язаного було відкрито провадження, а його самого визнаного підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення.