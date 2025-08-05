Российские военные 4 августа пытались прорвать границу и штурмовали контрольно-пропускной пункт "Гоптовка" в Харьковской области. Тогда бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, как сейчас ситуация возле этого КПП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

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Какова ситуация вблизи КПП "Гоптовка" в Харьковской области?

По словам Синегубова, россияне постоянно испытывают любые участки фронта и этот населенный пункт уже не впервые.

И Липецкое направление, и Волчанское направление. Там постоянно идут боевые действия, штормы. Враг не оставляет попыток продвинуться. Однако все зависит от Вооруженных сил, которые фактически круглосуточно ведут борьбу,

– говорит Синегубов.

А также добавляет, что недавно на Харьковщине провели работу по ликвидации российской ДРГ.

Напомним, что российские войска распространяли фейки о захвате контрольно-пропускного пункта. Россияне убеждали, что якобы контролируют КПП "Гоптовка" и окрестности в Дергачевском районе на границе с Белгородской областью.

Однако начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко опроверг эту информацию. По его словам, украинские бойцы ликвидировали более 10 оккупантов, а десятки других сбежали обратно в Россию.