Путин хоронит проект под названием "Россия": Яковенко об иллюзиях диктатора на фоне войны
Президент России Владимир Путин считал, что захват Украины станет его легким достижением. Впрочем, таким образом он приведет свою страну в крах.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, близкое окружение диктатора ему постоянно врало о реальной ситуации в Украине и уровень патриотизма народа.
Смотрите также Кремль готовит проекты для запуска в Украине, но бесполезно: самое важное из разговора с Даниловым
Провал плана Путина
Игорь Яковенко объяснил, что сначала война против Украины готовилась совсем в другом формате. Владимир Путин в канун вторжения оказался буквально в "туманном пространстве".
Он действительно думал, что это может быть какая-то полицейская операция по покорению какого-то непокорного и неразумного народа,
– заметил он.
По его мнению, об этом свидетельствует количество российской армии, зашедшей на территорию Украины на 9 направлениях.
"Что такое даже 200 тысяч для того, чтобы напасть на самую большую страну в Европе? Это же просто безумие абсолютное!" – убежден оппозиционер.
По словам Яковенко, чтобы контролировать только Киев, нужно взять под контроль всю территорию от России или Беларуси до столицы.
Это должна быть армия, которая была при Иосифе Сталине в Советском Союзе. Ничего похожего у Путина никогда не было, нет и не будет,
– подчеркнул он.
Яковенко сосредоточил внимание, что это бред, потому что с самого начала Путин расценивал все как полицейскую спецоперацию.
Игорь Яковенко рассказал, почему план Путина по захвату Украины изначально был провальным: смотрите видео
Русская ложь во всей красе
Оппозиционер рассказал, что Путин все время жил в иллюзиях. Одна из них относительно настройка украинского народа.
Здесь действительно надо сказать красное спасибо Медведчуку, что он присвоил сотни миллионов долларов и за них постоянно врал Путину о том, что в Украине большинство украинцев хотят, чтобы Путин присоединил Украину к России,
– добавил он.
Яковенко отметил, что Путин охотно верил в этот бред. Также российский диктатор грезил тем, что украинская армия не способна сопротивляться.
"Человек просто не понимал, что украинская армия 8 лет воевала и за это время многому научилась", – рассказал он.
По его мнению, президент России не учел, что НАТО тоже активно присоединилась к перевооружению ВСУ.
Украинская армия сегодня – это точно самая боеспособная армия в Европе, если не в мире,
– убежден оппозиционер.
К тому же иллюзиями был окутан и Запад.
Как Путин представлял Запад
Игорь Яковенко сообщил, что Владимир Путин был уверен, что Запад для него не несет никакой угрозы.
"Он привык, что все можно купить, со всеми можно договориться, а с тем, с кем не договоришься, можно запугать", – подчеркнул он.
Оппозиционер сосредоточил внимание, что у российского диктатора не было представления о том, что именно Запад на протяжении веков имел власть над миром.
Выяснилось, что Запад все-таки состоит не только из Герхарда Шредера и Сильвио Берлускони, но и из других людей.
– заметил он.
Более того, Путин перед началом войны против Украины не знал всю правду о собственную страну.
Что скрывала Россия от Путина
Игорь Яковенко рассказал, что диктатор был уверен, что в России действительно вторая армия мира. Война против Украины ясно показала ему, что российские военные просто не могут воевать.
"Путин все время рисовал мультики о том, как с помощью каких-то выдуманных ракет будет уничтожаться штат Флорида", – пояснил Яковенко и добавил, что потенциал России – это только танки и самолеты.
В ходе противостояния с украинским народом у Путина открылись глаза. Он увидел, что это война не ядерным оружием, это война артиллерии и "на истощение боеприпасов".
Кроме того, ему стало понятно, что по ту сторону фронта умные генералы и профессиональные военные, имеющие мотивацию.
В первый же месяц была уничтожена практически вся профессиональная русская армия,
– подчеркнул Яковенко.
По его словам, конечно, России будет несложно мобилизовать миллион людей.
"Сложнее другое – где взять необходимое количество офицеров для того, чтобы все эти люди не оказались просто стадом беззащитных животных, которых пригнали на бойню? Это все Путин не видел, не понимал", – заметил он.
По мнению оппозиционера, в тоненьких красных папках с секретными бумажками соратники Путина приносили ему ложь.
Результат – это конец того же исторического проекта под названием "Россия", который Путин пытался защищать и приумножать. Он его на наших глазах просто хоронит,
– убежден он.
Владимир Путин оказался в плену своей пропаганды.
Заявление Путина: основное
- Кремлевский диктатор впервые заговорил о предполагаемом распаде России. Он расширил риторику о том, что если захватчики проиграют в войне против Украины, то тогда страна-агрессорка прекратит свое существование, как и русский народ в его нынешнем виде.
- Однако такими тезисами глава Кремля не признает свое поражение, а пытается найти рычаги влияния на сознание россиян. Политолог Тарас Загородний убежден, что нынешняя риторика Путина направлена на поиск идеологии, которая необходима для поддержки мотивации русской армии
- 24 Канал проанализировал, что действительно стоит за новой риторикой Путина, которую он озвучил пропагандистам относительно развала страны-агрессоры. Какие угрозы и что пытается достичь Кремль читайте дальше по ссылке.