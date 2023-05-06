Лучше смерть, чем Гаага: как закончат свой путь так называемые российские "элиты"

В России есть примеры так называемых "элит", которые бросили все и уехали из страны. Впрочем, есть и те, кто будет идти до конца. Такие персонажи понимают – отступать им некуда.

О них в эфире 24 Канала рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он предположил, что их ждет после краха путинского режима.

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Судьба Геббельса

Российские пропагандисты в лице Соловьева, Симоньян, Скабеевой и других понимают, отступать им некуда, считает Эйдман. Они будут до последнего "бороться", но в результате могут повторить судьбу Геббельса.

"Он закончил тем, что вместе с женой отравил кучу своих детей, а потом они сами отравились. Вот такой сценарий вероятен по отношению к таким персонажам, чем то, что они сдадутся и поднимут руки", – предположил спикер.

Он подчеркнул, что эти так называемые "элиты" привыкли к хорошей жизни "на вершине российской иерархии", привыкли чувствовать себя хозяевами той же жизни с кучей денег и поэтому они не пойдут ни на какие унижения после краха путинского режима.

Что их может ожидать после краха путинского режима – могут посадить, могут даже убить. Будут постоянные унижения, но думаю, они на это не пойдут. Скорее они не будут жить никак, чем так. Будет очень большой путь с небес на землю,

– поделился политолог.

Игорь Эйдман о настроениях российских "элит": смотреть видео

Ликвидация третьих лиц

Игорь Эйдман прокомментировал события в России, повлекшие гибель таких лиц как Дарьи Дугиной, Владлена Татарского. По его мнению, это совершенно непонятный выбор.

"Неизвестно кто за этим стоит. Если партизаны, о которых рассказывают в России, – то я не понимаю выбор их жертв. Даже для пропагандистов это третьи лица. Дугина – ноль. Татарский – жалкий отморозок. В России немало видных военных преступников, а выбирают тех, кому не нужна власть", – сказал он.

Вероятно, здесь может быть только одна причина.

"Потом из них лепят героев-жертв для сплочения бидлоплебса возле трона. Им нужно вынести кого-то на иконы. Боюсь, что это какая-то провокация. То есть сама власть убивает, канонизирует жертв, а затем переводит ответственность на Украину или проукраинские силы в России", – сказал он.

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