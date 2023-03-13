Пригожин начинает большую игру, – офицер ВСУ о конфликте между "Вагнером" и регулярными войсками
В середине России произошел военный раскол. Между собой борются за статусность ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и российская регулярная армия.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог, офицер ВСУ Тарас Березовец. По его словам, это действительно продлится недолго, потому что российский диктатор Владимир Путин не любит, когда кто-то путается у него под ногами.
Смотрите также Регулярная армия может выйти из Украины, а "вагнеровцы" – остаться: что это даст Путину
Россияне готовы убивать друг друга
Тарас Березовец объяснил, что в первую очередь российские военные готовы убивать друг друга из-за добычи.
Противники и регулярные кадровые подразделения, тем более наемники "Вагнера", регулярно совершают и убийства, и насилия, и кражи на временно оккупированных территориях,
– подчеркнул он.
По его мнению, в свое время частые случаи "недоразумений" фиксировались между отрядами российских частей ВДВ бурятской национальности и кадыровскими частями из Республики Чечня.
"У них такие конфликты происходили регулярно на территории правого берега Херсонской области. Мы это видели по перехватам, и об этом же свидетельствовали и пленные", – отметил политтехнолог.
По словам Березовца, российские наемники готовы убивать побратимов из-за украденных автомобилей, драгоценностей, денег и во временно оккупированном Донбассе, на Луганщине и на 2% Харковской области, которая все еще остается под контролем врага.
Внутри российской армии конфликты
Политтехнолог подчеркнул, что о еще более серьезных проблемах открыто говорит и сам руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин.
"Кадровая российская армия подставляет "вагнеровцев" очень часто, в том числе под дружеский огонь. Были случаи, когда "вагнеровцы" просили артиллерийскую поддержку во время их наступления, а российская армия намеренно или случайно их же накрывала", – сообщил он.
Березовец рассказал, что есть случаи, когда кадровые войска российской армии отказывались идти в наступление, а командиры отправляли на фронт "вагнеровцев".
Их вообще не жалеют. И, наоборот, их пытаются посылать, чтобы там было больше жертв,
– акцентировал он.
К тому же, конфликты не утихают на локальном уровне между руководителями "Вагнера" и командованием российских регулярных войск.
Политический проект Пригожина
Политтехнолог сообщил, что в свою очередь "вагнеровцы" пытаются усилить свое влияние. В частности, они приходят к школьникам и проводят "уроки мира", сначала призывая оказывать гуманитарную помощь армии, а затем приглашая присоединиться в ряды ЧВК "Вагнера".
"Кроме того, вчера был обнародован видеоролик от имени Пригожина, в котором он заявляет, что ЧВК "Вагнера" перерастает в политический проект", – пояснил он.
Пригожин также сообщил, что намерен укрепляться и набирать людей из регионов.
"Новый политический проект, за финансированием которого стоят первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко и Игорь Сечин, формальный менеджер "Роснефти", – подчеркнул он.
По словам политтехнолога, такие действия все же небезопасны для самого Пригожина.
Пригожин сейчас начинает большую игру, в которой его начинает поддерживать часть окружения российского диктатора. Это все зависит от того, не заиграется ли Пригожин,
– добавил он.
Березовец объяснил, что "повар" Путина явно переходит границы, потому что публично высказывается о российском военном командовании, российских политических деятелях, не жалея для них слов.
"Рано или поздно он надоест Путину и станет проблемой. Как известно, в Кремле проблемы решают самым простым способом – устранением", – подчеркнул политтехнолог.
Он уверен, что игра Пригожина закончится фиаско.
Подкрепление "вагнеровцев" в Крыму
Березовец рассказал, что на территории оккупированного Крыма у Пригожина сейчас есть отдельные лагеря.
Вероятно, там готовятся новые подразделения ЧВК "Вагнера". Впрочем, их не отправляют на фронт, а оставляют в Крыму.
Зачем, если там есть подразделения регулярной российской армии? Вот в чем интрига,
– убежден он.
Политтехнолог предположил, что скоро все станет известно.
ЧВК "Вагнера": последние новости
- Евгений Пригожин убеждает, что после боев за Бахмут ЧВК "Вагнера" он превратит в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию. Что бы он ни говорил, а свои планы уже частично начинает воплощать в жизнь, промывая мозги молодежи.
- Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что российский диктатор может принять решение о выходе российской армии с территории Украины. ЧВК "Вагнера" останется на оккупированных территориях как частная военная компания.
- Раскол в российских элитах, начавшийся из-за битвы за Бахмут, достиг своего апогея. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов пытаются ослабить влияние Евгения Пригожина, ограничивая поставки боеприпасов для ЧВК "Вагнера" и возможность вербовать зэков.