Крайне нестабильная конструкция, – в ГУР предостерегли от пользования Крымским мостом

В украинской разведке не советуют пользоваться Крымским мостом тем, кто не причастен к войне против Украины. В ГУР МО заявили, что Крымский мост – крайне "нестабильная конструкция".

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона подчеркнул, что из-за того, что Крымский мост – это незаконное строение, "это означает, что конструкция крайне нестабильна", пишет 24 Канал.

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В ГУР советуют избегать поездок по Крымскому мосту

Юсов отметил, что Крымский мост "нестабильный", как и все остальные объекты, используемые россиянами "для логистики, поставки личного состава и техники сил и средств врага для участия в захватнической войне против Украины".

Это означает, что другим людям, которые не причастны к оккупации Украины, к военным преступлениям, следует избегать пользоваться такими опасными и незаконными конструкциями,

– сказал представитель украинской разведки.

Юсов подчеркнул, что Крымский мост – это не гражданский объект, о чем лгут в Кремле, а конструкция, которую Россия использует "для переброски сил и средств, чтобы убивать украинских мирных жителей и украинских защитников и продолжать оккупацию украинских территорий".

Представитель ГУР МО добавил, что россиянам не стоит полагать, что с Крымским мостом в будущем все будет хорошо.

В этой ситуации думать, что с ним будет все хорошо в будущем – было бы ошибочно,

– резюмировал Юсов.

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