Разгром на Краматорском направлении: бойцы "Мести" уничтожили вражескую технику и склады боеприпасов

Украинские защитники продолжают ослаблять позиции российских военных. Значительные потери понесла также пехота оккупантов.

Подразделение РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесло значительные потери врагу на Краматорском направлении. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Луганский пограничный отряд – Бригаду "Месть".

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По словам бригады, было уничтожено танк, пушку, гаубицу, два миномета и шесть автомобилей оккупантов.

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Кроме этого, сожжены два полевых склада с боеприпасами и поражена позиция, где находились пилоты вражеских беспилотников. Также нанесен удар по живой силе противника.

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