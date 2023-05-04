"ПВО больше нет": россияне истерят из-за взрыва на нефтебазе в Краснодарском крае

У граждан государства-агрессора снова истерика. На этот раз россияне жалуются из-за взрыва на нефтебазе в Краснодарском крае.

Этой ночью мощный взрыв прогремел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Реакции россиян собрал 24 Канал.

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Бурная реакция россиян на взрыв

По старой-доброй традиции россияне возмутились, что их "славная", хваленая ПВО в очередной раз не сработала. Также как всегда потребовали "возмездия", в частности, ударов по украинским городам и даже применения ядерки.

Граждане государства-агрессора в истерике писали:

"ПВО больше нет?",

"Надо наносить удары ФАБамы по Киеву, ФАБамы",

"Когда уже Украину и Запад аннигилируют термоядерными ударами?",

"Да роз***те уже этих хо**ов. Народ готов к ядерной атаке",

"Еще одна красная линия, или уже бордовая что ли",

"Нужно срочно боевых орлов запускать. Теперь только на них надежда в борьбе с дронами",

"Хваленую российскую ПВО ни одна страна брать больше не будет. Лучше дороже, но Patriot и IRIS-T",

"Снова? Да за что нас так?",

"Это же под Краснодаром. Откуда их запускали-то?!",

"На этот раз повезло, но "прожарка" нефтебаз еще долго будет продолжаться",

"А перд*ки еще долго тушить придется" и тому подобное.

Маленькая частица истерики россиян из-за ночного хлопка / Скриншоты из соцсетей

Что этому предшествовало