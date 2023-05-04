"ПВО больше нет": россияне истерят из-за взрыва на нефтебазе в Краснодарском крае

4 мая 2023, 09:52
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У граждан государства-агрессора снова истерика. На этот раз россияне жалуются из-за взрыва на нефтебазе в Краснодарском крае.

Этой ночью мощный взрыв прогремел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Реакции россиян собрал 24 Канал.

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Бурная реакция россиян на взрыв

По старой-доброй традиции россияне возмутились, что их "славная", хваленая ПВО в очередной раз не сработала. Также как всегда потребовали "возмездия", в частности, ударов по украинским городам и даже применения ядерки.

Граждане государства-агрессора в истерике писали:

  • "ПВО больше нет?",
  • "Надо наносить удары ФАБамы по Киеву, ФАБамы",
  • "Когда уже Украину и Запад аннигилируют термоядерными ударами?",
  • "Да роз***те уже этих хо**ов. Народ готов к ядерной атаке",
  • "Еще одна красная линия, или уже бордовая что ли",
  • "Нужно срочно боевых орлов запускать. Теперь только на них надежда в борьбе с дронами",
  • "Хваленую российскую ПВО ни одна страна брать больше не будет. Лучше дороже, но Patriot и IRIS-T",
  • "Снова? Да за что нас так?",
  • "Это же под Краснодаром. Откуда их запускали-то?!",
  • "На этот раз повезло, но "прожарка" нефтебаз еще долго будет продолжаться",
  • "А перд*ки еще долго тушить придется" и тому подобное.

Маленькая частица истерики россиян из-за ночного хлопка / Скриншоты из соцсетей

Что этому предшествовало

  • Ночью 4 мая российские пропагандисты заявили о якобы "атаке беспилотников". На Ильском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул сильный пожар.
  • Позже губернатор Краснодарского края заявил, что подтверждено возгорания резервуаров с нефтепродуктами в Северском районе.
  • По состоянию на 04:35 на месте взрыва работали 48 пожарных и 16 единиц техники. Уже традиционно россияне заорали, якобы "патер нет".
  • По данным росСМИ, пожар охватил 400 квадратных метров. В полшестого утра ее якобы ликвидировали.

Автор: Юлія Лобурак