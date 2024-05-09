"Вопрос времени": как может измениться ситуация в районе Красногоровки

Россияне до сих пор имеют преимущество на поле боя в вооружении. Поскольку украинские военные пока в ожидании западной помощи, врагу может удаться получить еще несколько тактических успехов.

В частности, говорится и о Новопавловском направлении. Ситуация в районе Красногоровки обостряется, оккупанты пытаются заходить на восточные окраины. Как могут развиваться события на этом направлении, 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Продвижение по инерции

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что россияне прорвались на территорию завода в Красногоровке. В то же время оккупантов там заблокировали Вооруженные Силы Украины.

В российских телеграм-каналах тем временем разгоняют информацию о том, что Красногоровку якобы уже захватили. Впрочем, это не соответствует действительности.

Враг развивает наступление. Они имеют определенные сконцентрированные силы. Наши силы держатся настолько, насколько это возможно. Безусловно, кое-где сказывается еще пока недостаток боеприпасов и преимущество врага в воздухе. Соответственно наши войска вынуждены отходить. Объективно, мы сейчас в такой ситуации, что уход с определенных позиции в Донецкой области является лишь вопросом времени,

– отметил Александр Мусиенко.

Новопавловское направление, по мнению военного эксперта, не является исключением в этом смысле. Все из-за мощного давления врага.

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Помощь от партнеров пока на этапе поступления, поэтому это сыграет свою роль в перспективе. Пока же не накоплено тех сил и средств, которые могли бы существенно улучшить положение наших военных на поле боя.

"Как правильно говорили американцы, нет одной чудодейственной таблетки, которая сейчас могла бы изменить ситуацию. Поэтому по инерции, после захвата Авдеевки у врага еще есть продвижение. Это движется инерционно. Мы постепенно улучшаем положение с обеспечением и боеприпасами, но еще не настолько, чтобы остановить врага на всех направлениях и нанести ему такие потери, чтобы он не смог продвигаться", – объяснил Мусиенко.

К слову, уже вскоре на поле боя должны появиться 180 тысяч снарядов по Чешской инициативе. Это может облегчить работу для наших защитников.

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