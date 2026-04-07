ГУР раскрыло детали о боеприпасе "Краснополь-М2", которыми Россия обстреливает Украину

Российские оккупанты активно используют боеприпасы "Краснополь-М2" в войне против Украины. В изготовлении этих снарядов участвуют 17 предприятий, 5 из которых, к сожалению, до сих пор не находятся под санкциями.

"Краснополь" – это 152-мм управляемый осколочно-фугасный боеприпас, который применяется из самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация", а также буксируемых "Мста-Б" и Д-20. Об этом сообщает ГУР.

Что известно о боеприпасах "Краснополь"?

Наведение осуществляется по лазерной подсветке цели – с наземных комплексов или с помощью БпЛА.

Выстрел "Краснополь-М2" включает управляемый осколочно-фугасный снаряд 3оф95, метательный заряд и специальную упаковку. В зависимости от модификации системы и заряда дальность поражения составляет более 20 километров. ️

Разработчиком и основным производителем боеприпаса является "Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова", входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

В начале апреля производитель публично сообщил об очередных поставках этих снарядов на фронт в Украине.

Итак, Россия продолжает применять в войне против Украины высокоточное оружие, используя доступ к необходимым технологиям и комплектующим.

ГУР призывает усилить санкции, чтобы ограничить возможности агрессора вести войну.

