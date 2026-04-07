ГУР раскрыло детали о боеприпасе "Краснополь-М2", которыми Россия обстреливает Украину
- Российские оккупанты активно используют управляемый боеприпас "Краснополь-М2" в войне против Украины.
- Боеприпас "Краснополь" имеет дальность поражения более 20 километров.
- Участие в его изготовлении принимают 17 предприятий. Не все из них находятся под западными санкциями.
Российские оккупанты активно используют боеприпасы "Краснополь-М2" в войне против Украины. В изготовлении этих снарядов участвуют 17 предприятий, 5 из которых, к сожалению, до сих пор не находятся под санкциями.
"Краснополь" – это 152-мм управляемый осколочно-фугасный боеприпас, который применяется из самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация", а также буксируемых "Мста-Б" и Д-20. Об этом сообщает ГУР.
Что известно о боеприпасах "Краснополь"?
Наведение осуществляется по лазерной подсветке цели – с наземных комплексов или с помощью БпЛА.
Выстрел "Краснополь-М2" включает управляемый осколочно-фугасный снаряд 3оф95, метательный заряд и специальную упаковку. В зависимости от модификации системы и заряда дальность поражения составляет более 20 километров. ️
Разработчиком и основным производителем боеприпаса является "Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова", входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
В начале апреля производитель публично сообщил об очередных поставках этих снарядов на фронт в Украине.
Итак, Россия продолжает применять в войне против Украины высокоточное оружие, используя доступ к необходимым технологиям и комплектующим.
ГУР призывает усилить санкции, чтобы ограничить возможности агрессора вести войну.
Потери российской техники: последние новости
Украинские пилоты 414 бригады СБС впервые уничтожили российский спутниковый терминал "Спирит-030". Эти терминалы являются аналогами Starlink, но с меньшей антенной для удобства транспортировки и работы с геостационарным спутником.
Операторы 129-й бригады ВСУ уничтожили российскую систему ТОС-1А "Сонцепек" на Харьковщине, попав в боекомплект дронами-камикадзе.
Украинские пограничники уничтожили редкую радиолокационную систему "Зоопарк" и три установки реактивных систем залпового огня врага на Гуляйпольском направлении. За одну ночь подразделение "Феникс" нанесло врагу потерь в технике на около 28 миллионов долларов США.