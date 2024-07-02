Где проходят "красные линии" Путина, знает только он, – Times о возможном конфликте России и США

Несмотря на многочисленные угрозы Путина, США таки передали Украине оружие. В частности, без каких-то значительных ответных действий со стороны России, Штаты предоставили ВСУ даже ракеты дальнего действия.

Журналисты пишут что есть несколько угроз относительно того, что "ястребы" в Вашингтоне все больше настаивают на том, чтобы США не позволяли страхам перед маловероятным Армагеддоном блокировать столь необходимую помощь для обороны Украины.

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Что пишут о "красных линиях" Путина

Издание пишет о первой угрозе, которая заключается в том, что "красные линии" России – границы, пересечение которых спровоцирует ответные действия в отношении США или НАТО – рассматриваются как фиксированные, а не подвижные.

На самом деле, где они будут проведены, зависит от одного человека – Владимира Путина. Его суждения о том, что Россия должна терпеть, могут меняться в зависимости от его представлений о динамике боевых действий, намерения Запада, настроения внутри России и вероятную реакцию остального мира,

– заявило СМИ.

Они объясняют, что то, с чем российский диктатор может смириться сегодня, может стать casus belli (поводом для войны) завтра, и мир узнает, где на самом деле проходят его "красные линии", только после того, как они будут пересечены.

Также журналисты пишут также, что в Кремле широко распространено мнение о том, что если Россия в ближайшее время не займет жесткую позицию, то США и их союзники по НАТО лишь пополнят арсенал Украины более мощным оружием, что в конечном итоге поставит под угрозу способность Москвы выявлять и реагировать на удары по ее ядерным силам.

Кстати, в ISW объясняли в ответ на бряцание ядерным оружием Путина, что вероятность реальной ядерной эскалации из-за таких заявлений очень мала.