Журналісти пишуть що є декілька загроз щодо того, що "яструби" у Вашингтоні дедалі більше наполягають на тому, щоб США не дозволяли страхам перед малоймовірним Армагеддоном блокувати таку необхідну допомогу для оборони України.

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Що пишуть про "червоні лінії" Путіна

Видання пише про першу загрозу, яка полягає в тому, що "червоні лінії" Росії – кордони, перетин яких спровокує відповідні дії щодо США або НАТО – розглядаються як фіксовані, а не рухомі.

Насправді, де вони будуть проведені, залежить від однієї людини – Владіміра Путіна. Його судження про те, що Росія повинна терпіти, можуть змінюватися залежно від його уявлень про динаміку бойових дій, наміри Заходу, настрої всередині Росії та ймовірну реакцію решти світу,

– заявило ЗМІ.

Вони пояснюють, що те, з чим російський диктатор може змиритися сьогодні, може стати casus belli (приводом для війни) завтра, і світ дізнається, де насправді проходять його "червоні лінії", тільки після того, як вони будуть перетнуті.

Також журналісти пишуть також, що в Кремлі широко поширена думка про те, що якщо Росія найближчим часом не займе жорстку позицію, то США та їхні союзники по НАТО лише поповнять арсенал України потужнішою зброєю, що зрештою поставить під загрозу здатність Москви виявляти й реагувати на удари по її ядерних силах.

До речі, в ISW пояснювали у відповідь на брязкання ядерною зброєю Путіна, що ймовірність реальної ядерної ескалації через такі заяви дуже мала.