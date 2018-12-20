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      Красный Крест хочет посетить пленных украинских моряков в России

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      Красный Крест просит предоставить доступ к украинским военнопленным
      Красный Крест просит предоставить доступ к украинским военнопленным / НГУ

      Международный комитет Красного Креста направили запрос в Российскую Федерацию о предоставлении доступа представителям организации к украинским военнопленных моряков.

      Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

      В случае получения разрешения Красным Крестом на посещение военнопленных, их семьи смогут узнать о состоянии здоровья моряков и условия содержания в СИЗО.

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      Людмила Денисова сообщила, что получила ответ от Председателя делегации Красного Креста Алана Эшлимана на свое обращение относительно 24 украинских моряков, которые были захвачены Российской Федерацией и которые сейчас находятся в СИЗО в Москве.

      Эшлиман сообщил, что в Международном комитете внимательно следили за событиями в Керченском проливе, а также переживают за здоровье членов экипажа.

      Глава делегации также отметил, что в случае получения разрешения от Российской Федерации и согласия самих военнопленных, представители Красного Креста смогут посетить их. После чего в конфиденциальном порядке смогут проинформировать родственников о состоянии моряков и условиях их содержания.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль Российской Федерации протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь.

      Однако, при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков были ранены. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Заложники
      Источник: 24 канал
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