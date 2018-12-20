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      Червоний Хрест хоче відвідати полонених українських моряків у Росії

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      Червоний Хрест просить надати доступ до українських військовополонених
      Червоний Хрест просить надати доступ до українських військовополонених / НГУ

      Міжнародний комітет Червоного Хреста направили запит в Російську Федерацію щодо надання доступу представникам організації до українських військовополонених моряків.

      Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

      У разі отримання дозволу Червоним Хрестом на відвідини військовополонених, їхні родини зможуть дізнатися про стан здоров'я моряків та умови утримання в СІЗО.

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      Людмила Денісова повідомила, що отримала відповідь від Голови делегації Червоного Хреста Алана Ешлімана на своє звернення щодо 24 українських моряків, які були захоплені Російською Федерацією та які наразі перебувають у СІЗО в Москві.

      Ешліман повідомив, що у Міжнародному комітеті уважно стежили за подіями на Керченській протоці, а також переживають за здоров'я членів екіпажу.

      Голова делегації також зазначив, що в разі отримання дозволу від Російської Федерації та згоди самих військовополонених, представники Червоного Хреста зможуть відвідати їх. Після чого в конфіденційному порядку зможуть проінформувати родичів про стан моряків та умови їхнього утримання.

      Що сталося у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Російської Федерації протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Однак, під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків були поранені. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      як розвивався конфлікт в азовському морі
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Заручники Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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