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      "Дотримуючись європейського законодавства": хто і як захищатиме полонених українських моряків

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      Групу захисників для полонених українських моряків, яких утримують в московських СІЗО, почали формувати ще на початку грудня 2018 року. За декілька днів надійшло понад 80 заявок правозахисників, з яких СБУ затвердила 34 кандидатів.

      Поки що вони працюють на волонтерських засадах, та вже з січня 2019 року будуть отримувати заробітну плату за свою роботу.

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      Правозахисники вже відвідали 11 моряків, які перебувають у слідчому ізоляторі "Лефортово".

      Координує захисників військовополонених моряків Микола Полозов, який раніше був адвокатом Надії Савченко. Серед тих, хто захищатиме українців є ще один її захисник – Ілля Новіков.

      Єдиний зв'язок між моряками й зовнішнім світом – це незалежні адвокати. Наша команда буде посилатися на норми міжнародного права. Насамперед, на норми Женевської конвенції,
      – зазначив Полозов.

      Основна стратегія захисту: дотримуватися європейського законодавства. Всі моряки на допитах заявили, що вони – військовополонені.

      Українська сторона має намір добитися ухвалення резолюції Генасамблеї ООН стосовно збройного конфлікту в Азовському та Чорному морях. Її сьогодні, 17 грудня, о 22:00 за українським часом розпочнуть розглядати на засіданні організації у Нью-Йорку.

      17 грудня ввечері на Майдані Незалежності відбудеться акція на підтримку українських моряків, під час якої можна буде передати листи зі словами підтримки для військовополонених.

      Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Ілля Новіков Генасамблея ООН
      Джерело: 24 канал
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