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      "Следуя европейскому законодательству": кто и как будет защищать пленных украинских моряков

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      Группу защитников для пленных украинских моряков, содержащихся в московских СИЗО, начали формировать еще в начале декабря 2018 года. За несколько дней поступило более 80 заявок правозащитников, из которых СБУ утвердила 34 кандидатов.

      Пока они работают на волонтерских началах, но уже с января 2019 года будут получать заработную плату за свою работу.

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      Правозащитники уже посетили 11 моряков, находящихся в следственном изоляторе "Лефортово".

      Координирует защитников военнопленных моряков Николай Полозов, который ранее был адвокатом Надежды Савченко. Среди тех, кто будет защищать украинцев еще один ее защитник – Илья Новиков.

      Единственная связь между моряками и внешним миром – это независимые адвокаты. Наша команда будет ссылаться на нормы международного права. Прежде всего, нормы Женевской конвенции,
      – отметил Полозов.

      Основная стратегия защиты: придерживаться европейского законодательства. Все моряки на допросах заявили, что они – военнопленные.

      Украинская сторона намерена добиться принятия резолюции Генассамблеи ООН по вооруженному конфликту в Азовском и Черном морях. Ее сегодня, 17 декабря, в 22:00 по украинскому времени начнут рассматривать на заседании организации в Нью-Йорке.

      17 декабря вечером на Майдане Независимости состоится акция в поддержку украинских моряков, во время которой можно будет передать письма со словами поддержки для военнопленных.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Генассамблея ООН Илья Новиков
      Источник: 24 канал
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