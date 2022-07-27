На крейсере "москва" погиб сын командира дивизии черноморского флота, – СМИ

Еще в апреле российский крейсер "москва" пошел ко дну Черного моря вместе с частью экипажа. Россия до сих пор не признает гибели находившихся на борту судна оккупантов. Однако теперь сообщают, что на крейсере погиб сын командира дивизии черноморского флота.

Изданию "Агентство" сообщили, что на затонувшем в середине апреля крейсере "москва" погиб Валерий Криворог – сын командира дивизии черноморского флота Олега Криворога. Он имел звание капитана-лейтенанта.

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После затопления корабля Криворог до сих пор считается пропавшим без вести. Судя по его страничкам в соцсетях, последний раз в сети он был 9 апреля, за пять дней до потопления крейсера "москва".

Отец пропавшего Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей черноморского флота. В эту дивизию входил и крейсер "москва".

В пресс-службе Черноморского флота не ответили на вопросы журналистов и бросили трубку.

Потопление крейсера "москва": основное

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