На крейсере "москва" погиб сын командира дивизии черноморского флота, – СМИ
Источник:телеграм-канал "Агентство"
Еще в апреле российский крейсер "москва" пошел ко дну Черного моря вместе с частью экипажа. Россия до сих пор не признает гибели находившихся на борту судна оккупантов. Однако теперь сообщают, что на крейсере погиб сын командира дивизии черноморского флота.
Изданию "Агентство" сообщили, что на затонувшем в середине апреля крейсере "москва" погиб Валерий Криворог – сын командира дивизии черноморского флота Олега Криворога. Он имел звание капитана-лейтенанта.
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После затопления корабля Криворог до сих пор считается пропавшим без вести. Судя по его страничкам в соцсетях, последний раз в сети он был 9 апреля, за пять дней до потопления крейсера "москва".
Отец пропавшего Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей черноморского флота. В эту дивизию входил и крейсер "москва".
В пресс-службе Черноморского флота не ответили на вопросы журналистов и бросили трубку.
Потопление крейсера "москва": основное
- Крейсер "москва", флагман черноморского флота, затонул 14 апреля. Первые сообщения о пожаре появились 13 апреля. Впоследствии стало известно, что корабль поразили две украинские ракеты "Нептун", в результате чего он пошел ко дну.
- По версии минобороны россии, на крейсере был просто пожар, приведший к детонации боезаряда. Впоследствии в россии признали, что судно затонуло, но до сих пор пытаются скрыть причины и потери личного состава.
- На момент попадания украинской ракеты на корабле было около 510 членов экипажа. По данным военных аналитиков, по меньшей мере половина из них погибли.
- Однако в россии официально признали гибель только одного военного из "москвы" – мичмана Ивана Вахрушева. Еще 27 военных считаются "пропавшими без вести".
- Добавим, что российский крейсер "москва" – это флагман черноморского флота россии, который еще в первый день войны 24 февраля украинские пограничники послали в известном направлении – "Русский военный корабль, иди нах*й".
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