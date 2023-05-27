Постоянно окапываются и минируют лес: россияне усиленно готовятся к обороне возле Кременной

Российские оккупанты усиленно готовятся обороняться возле Кременной. Там формируют достаточно разветвленную и большую линию окопов и блиндажей.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, ситуация возле Кременной контролируемая.

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Известно, что российские оккупанты усиливают собственную оборону на этом направлении. Там сформировали 3–4 линии окопов вокруг Кременной.

Постоянно окапываются. Эти линии обороны достаточно разветвлены. Они соединены с блиндажами. Практически километровые окопы по лесу. Сейчас ситуация еще более усложняется. Хвойные леса стали зеленее, и с воздуха порой сложно увидеть, что происходит в лесу,

– заметил Дорошенко.

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Снарядного голода у россиян нет

Как отметил военный, оккупанты регулярно стреляют из артиллерии по позициям украинских военных. Недавно они использовали зажигательные боеприпасы, то лес буквально горел каждый день в течение этой недели.

У россиян сполна хватает снарядов и военной техники. Интенсивность днем достаточно высока. Но ночью тоже работают. Не скажу, что меньше,

– рассказал военный.

Также оккупанты активно используют авиацию. Преимущественно это не вертолеты, а самолеты.

Потери России в войне: коротко

Россия потеряла огромное количество личного состава из-за полномасштабного вторжения в Украину. Оно началось 24 февраля 2022 года.

С этого времени на "концерт Кобзона" отправились 206 200 россиян. К примеру, за минувшие сутки, 26 мая, туда поехали еще 480 оккупантов.

Также Россия уже потеряла 3 799 танков, 7 442 боевые бронированные машины, 3 406 артиллерийских систем, 572 РСЗО, 329 средств ПВО, 310 самолетов.