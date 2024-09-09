Бросает все силы на Покровск вместо Курщины: почему Путина интересует Украина, а не Россия

Операция ВСУ в Курской области продолжается более месяца, однако россияне до сих пор не могут вернуть собственные территории. Эта ситуация вызывает возмущение у населения Курщины и российских патриотов, а Владимир Путин делает вид, что ничего не происходит.

Такое мнение высказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что кремлевская пропаганда также замалчивает ситуацию на Курщине. Однако в российском телеграме поднимается волна возмущения по поводу бездействия власти в этом регионе.

Важно Время для Путина подходит к концу․ Что для Кремля изменил месяц операции на Курщине

Цели операции достигнуты

Кремль вместо того, чтобы вернуть контроль над Курской областью, бросает все силы на то, чтобы захватить Покровск.

Путина не интересует территория России – страны, о которой он должен заботиться, а также ее население. Его интересует Украина. У него идея фикс – захват ее и ликвидация,

– заметил Яковенко.

Россияне, по его мнению, готовят к стиранию с лица земли территории Курской области, которая сейчас находится под контролем ВСУ.

Со стороны украинских сил на сегодня цели операции в Курской области достигнуты. Всему миру стало понятно, что Украина может побеждать Россию, и это очень серьезно повысило моральный дух в стране и Вооруженных Силах, а также на Западе,

– уверен он.

Также важно, что россияне были вынуждены перебросить резервы на Курщину с других участков фронта, что остановило продвижение врага на Покровском направлении.

Кроме того, было взято в плен много оккупантов, что позволило осуществить обмен пленными.

Путин пытается делать вид, что ничего не происходит. На российском телевидении о ситуации на Курщине молчат. В то же время z-каналы в телеграмме возмущены, называют Путина предателем и считают, что ему нужно принимать серьезные решения вместо того, чтобы ездить в Монголию,

– отметил Игорь Яковенко.

Однако госдума приняла решение о регистрации всех z-блогеров, поэтому, по словам оппозиционного журналиста, постепенно в "вольнице" в российском телеграме наведут порядок.

Обратите внимание! OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко считает, что благодаря уничтожению ВСУ по меньшей мере трех мостов и многих понтонных переправ в Курской области, нарушится логистика россиян. Впоследствии в рядах врага произойдет полная дезорганизация, которая приведет к тому, что россияне будут вынуждены сами покинуть эту зону.