На вопрос журналистов, может ли Москва признать эти территории, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что такого до сих пор не было. Как сказал он, это до сих пор так называемые "самопровозглашенные республики".

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Но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих "республик", сейчас прогнозировать трудно вообще,
– сказал он.

Ранее Россия считала разговоры о признании так называемых "республик" нецелесообразными.

Что известно о признании "республик"

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