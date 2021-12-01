На питання журналістів, чи може Москва визнати ці території, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що такого досі не було. Як сказав він, це дотепер так звані "самопроголошені республіки".

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Але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих "республік", зараз прогнозувати взагалі важко,
– сказав він.

Раніше Росія вважала розмови про визнання так званих "республік" недоцільними.

Що відомо про визнання "республік"

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