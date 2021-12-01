На питання журналістів, чи може Москва визнати ці території, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що такого досі не було. Як сказав він, це дотепер так звані "самопроголошені республіки".
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Але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих "республік", зараз прогнозувати взагалі важко,
– сказав він.
Раніше Росія вважала розмови про визнання так званих "республік" недоцільними.
Що відомо про визнання "республік"
- Як заявляв представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш, Москва ніколи не піде на анексію Донбасу, однак може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР". Запустити процес може операція зі звільнення окупованих територій або події всередині самої Росії.
- Також, на думку Гармаша, Росія не піде на те, аби доєднати окуповані Луганщину та Донеччину до свого складу. Максимум, на який здатний Кремль, це визнати так звані "республіки" бойовиків.
- Володимир Путін видавав указ щодо тимчасово окупованих територій України, який у Росії вже назвали "фактично визнанням" бойовиків Луганщини та Донеччини.
Росія і війна на Донбасі: останні новини
- Росія продовжує стягувати до українських кордонів кадрових військових. Понад 10 тисяч солдат здійснили марші на південні полігони для нібито зимових навчань.
- За повідомленням ГУР Міноборони України, країна-агресорка перекинула на Донбас диверсійні та саперні підрозділи. Через власне інтенсивне мінування місцевості гинуть самі окупанти.
- Володимир Зеленський вважає, що українська влада не зможе повернути під контроль Донбас без діалогу з Росією. Президент готовий говорити з Володимиром Путіним.