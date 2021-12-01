На питання журналістів, чи може Москва визнати ці території, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що такого досі не було. Як сказав він, це дотепер так звані "самопроголошені республіки".

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Але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих "республік", зараз прогнозувати взагалі важко,

– сказав він.

Раніше Росія вважала розмови про визнання так званих "республік" недоцільними.

Що відомо про визнання "республік"

Як заявляв представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш, Москва ніколи не піде на анексію Донбасу, однак може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР". Запустити процес може операція зі звільнення окупованих територій або події всередині самої Росії.

Також, на думку Гармаша, Росія не піде на те, аби доєднати окуповані Луганщину та Донеччину до свого складу. Максимум, на який здатний Кремль, це визнати так звані "республіки" бойовиків.

Володимир Путін видавав указ щодо тимчасово окупованих територій України, який у Росії вже назвали "фактично визнанням" бойовиків Луганщини та Донеччини.

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