Путина раздражает Саммит мира: какие механизмы срыва будет использовать
Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное циничное заявление. Глава Кремля считает, что полномочия украинского президента Владимира Зеленского якобы закончились и теперь он не знает, с кем вести переговоры.
В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко назвал мотивы заявления российского диктатора о якобы нелегитимности Зеленского. Россияне пытаются сыграть на формальных юридических обстоятельствах, что 5 лет полномочий действующего Президента Украины закончились, но это условная цифра.
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Какой мотив Путина
Путин сам дал ответ, почему он поднял этот вопрос – его раздражает Глобальный саммит мира. Он постоянно о нем вспоминает. Кремль хочет делегитимизировать не только Зеленского, но и унизить статус этого саммита и сказать участника, мол, чего вы едете туда. Это главный сигнал, вероятнее всего, странам Глобального юга.
Однако в легитимности Зеленского не сомневаются большинство лидеров стран мира и Саммит мира в Швейцарии это подтвердит.
То, что Путина раздражает Глобальный саммит мира в Швейцарии, это доказательство того, что это правильная идея. Надо двигаться в этом направлении, потому что это ломает российскую стратегию мира на их условиях и тактику навязывания нам своих мирных переговоров,
– сказал Фесенко.
Второй важный мотив Путина – дестабилизировать ситуацию в Украине. Вероятно, глава Кремля как и в 2022 году надеется, если он скажет, что в Украине нет легитимного президента, то тогда в нашем государстве якобы начнется борьба за власть.
Третий мотив достаточно банальный. Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко понимают, что их не считают легитимными руководителями ни в Украине, ни на Западе, поэтому это мелкая месть.
Главная проблема относительно Саммита мира
- Первый Глобальный саммит состоится меньше чем через месяц – 15 – 16 июня. Сейчас идут активные переговоры с государствами об участии. Однако главной проблемой сейчас является увеличение количества стран, которые должны присоединиться к обсуждению тезисов, которые прописаны в формуле мира.
- В общем свое участие подтвердили 50 стран из 160 приглашенных.
- Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить саммит. Соединенные Штаты будут участвовать в этом мероприятии, однако пока точно неизвестно, на каком уровне.
- Представитель Белого дома Джейк Салливан сказал, что пока Вашингтон не может пока подтвердить, что президент США поедет на саммит в Швейцарию.