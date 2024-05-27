В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко назвал мотивы заявления российского диктатора о якобы нелегитимности Зеленского. Россияне пытаются сыграть на формальных юридических обстоятельствах, что 5 лет полномочий действующего Президента Украины закончились, но это условная цифра.

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Какой мотив Путина

Путин сам дал ответ, почему он поднял этот вопрос – его раздражает Глобальный саммит мира. Он постоянно о нем вспоминает. Кремль хочет делегитимизировать не только Зеленского, но и унизить статус этого саммита и сказать участника, мол, чего вы едете туда. Это главный сигнал, вероятнее всего, странам Глобального юга.

Однако в легитимности Зеленского не сомневаются большинство лидеров стран мира и Саммит мира в Швейцарии это подтвердит.

То, что Путина раздражает Глобальный саммит мира в Швейцарии, это доказательство того, что это правильная идея. Надо двигаться в этом направлении, потому что это ломает российскую стратегию мира на их условиях и тактику навязывания нам своих мирных переговоров,

– сказал Фесенко.

Второй важный мотив Путина – дестабилизировать ситуацию в Украине. Вероятно, глава Кремля как и в 2022 году надеется, если он скажет, что в Украине нет легитимного президента, то тогда в нашем государстве якобы начнется борьба за власть.

Третий мотив достаточно банальный. Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко понимают, что их не считают легитимными руководителями ни в Украине, ни на Западе, поэтому это мелкая месть.

Главная проблема относительно Саммита мира