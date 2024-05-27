В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко назвав мотиви заяви російського диктатора про нібито нелегітимність Зеленського. Росіяни намагаються зіграти на формальних юридичних обставинах, що 5 років повноважень чинного Президента України закінчились, але це умовна цифра.

Читайте також Є 2 моменти: чого чекати Україні від першого Саміту миру

Який мотив Путіна

Путін сам дав відповідь, чому він порушив це питання – його дратує Глобальний саміт миру. Він постійно про нього згадує. Кремль хоче делегітимізувати не тільки Зеленського, а й принизити статус цього саміту та сказати учасника, мовляв, чого ви їдете туди. Це головний сигнал, найімовірніше, країнам Глобального півдня.

Проте в легітимності Зеленського не сумніваються більшість лідерів країн світу й Саміт миру у Швейцарії це підтвердить.

Те, що Путіна дратує Глобальний саміт миру у Швейцарії, це доказ того, що це правильна ідея. Треба рухатись в цьому напрямку, тому що це ламає російську стратегію миру на їх умовах та тактику нав'язування нам своїх мирних перемовин,

– мовив Фесенко.

Другий важливий мотив Путіна – дестабілізувати ситуацію в Україні. Ймовірно, глава Кремля як і у 2022 році сподівається, якщо він скаже, що в України немає легітимного президента, то тоді у нашій державі нібито почнеться боротьба за владу.

Третій мотив досить банальний. Російський диктатор Владімір Путін та самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенка розуміють, що їх не вважають легітимними керівниками ні в Україні, ні на Заході, тож це дрібна помста.

Головна проблема щодо Саміту миру