Кремль хочет унизить ООН, – Зеленский о ракетном ударе во время визита Гутерреша

Владимир Зеленский сообщил, что сразу после завершения его переговоров с Антониу Гутеррешем Россия выпустила по Киеву ракеты. Это многое говорит о том, как на самом деле Россия относится к глобальным институтам.

Украинский лидер сообщил, что Россия попыталась унизить ООН, сообщает 24 канал. Это требует ответной мощной реакции.

Заметьте Нельзя думать, будто война уже заканчивается, – Зеленский записал новое обращение

Это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. А значит, это требует ответной мощной реакции,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ракетные удары по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам Украины свидетельствуют: нельзя расслабляться. Нельзя думать, что война уже якобы заканчивается. Впереди украинцев ждет борьба – еще нужно гнать оккупантов.

Ракетный удар по Киеву

Вечером 28 апреля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Мэр Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях в Шевченковском районе. На место инцидента прибыли спасатели.

В результате обстрела в многоэтажке вспыхнул пожар. Известно, что первый и второй этажи частично разрушены.

По предварительным данным, пострадали 10 человек.

К ликвидации последствий ракетного удара привлекли почти сотню спасателей.

Важно – Вечернее обращение Зеленского за 28 апреля: смотрите видео