"Даже Путин уже это понимает": депутат назвал крупный просчет России

Путин рассматривает ситуацию на линии фронта как главный фактор для переговоров, поскольку успехи или неудачи на поле боя дают или лишают аргументов за столом переговоров.

Народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил 24 Каналу, что Путину не нужна полная капитуляция Украины – ему достаточно остановить боевые действия на своих условиях.

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Действительно ли Россия готовится к миру?

Ситуация на линии фронта определяет весь дальнейший ход событий вокруг войны. Путин уже понимает, что не сможет достичь первоначальной цели – полного контроля над Украиной, но полностью от нее не отказывается. Вместо этого ему нужно получить плацдарм и одновременно сохранить лицо. Именно поэтому появилась идея выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Это не означает, как многим кажется и в России, и, к сожалению, в Украине, что война на этом окончательно остановится. Если обратить внимание на последние заявления Лаврова, Ушакова и Пескова, там все четко сказано: после выхода России на административные границы Донецкой и Луганской областей начнутся переговоры. А Песков уточнил: только после того, как все четыре региона – включая Запорожскую и Херсонскую области – будут включены в российскую конституцию, можно будет говорить о мире,

– сказал политик.

Поэтому Путину нужно выйти на какие-то границы или завоевать территории, чтобы хотя бы формально заявить миру и своим гражданам о выполнении целей "СВО". Далее, по словам Рахманина, расчет окружения Путина прост: они не без оснований полагают, что после прекращения боевых действий Запад утратит интерес к финансированию Украины, армия будет вынуждена сокращаться, а бюджет – тратиться на восстановление.

За это время, по мнению окружения Путина, Россия успеет нарастить силы, добиться ослабления санкций, разморозить активы и получить доступ к западным технологиям – и тогда сможет продолжить то, чего не достигла в ходе этой войны. Однако удерживать полностью разрушенные регионы будет сложно, хотя Путина это вряд ли волнует.

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