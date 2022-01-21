Кремль играет многовекторную игру, – евродепутат о российских войсках в Беларуси

Россия активно стягивает в Беларусь свои войска под предлогом совместных учений. В этой ситуации Кремль играет многовекторную игру.

Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире 24 канала. Сосредоточение войск вблизи границы с Украиной – это весомый фактор для создания напряжения, поэтому риск военного конфликта очень велик.

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По словам Ауштрявичюса, стоит обратить внимание на широкое поле игры Кремля, ведь то, что сейчас происходит, является фактически аннексией Беларуси.

Я уверен, что Кремль играет очень многовекторную игру,

– подчеркнул евродепутат.

Как рассказал Ауштрявичюс, Александр Лукашенко уже не может контролировать ситуацию, ведь не является самостоятельным политическим игроком. Из-за этого Россия может просто поставить ему жесткие требования.

"Я рассматриваю нынешнюю ситуацию в Беларуси как очень серьезную. Это большой стратегический риск потери суверенитета этой страны. Формы найдут. Мы эти сказки уже слышали", – добавил Ауштрявичюс.

Александр Лукашенко заявил, что границу с Украиной надо оборонять из-за якобы "непредсказуемости действий украинской власти".

Ауштрявичюс рассказал о стягивании войск России в Беларусь: смотрите видео

Что этому предшествовало