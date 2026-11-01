Кремль пытается обвинить Украину в срыве мирного процесса из-за дальнобойных ударов по территории России. Аналитики отметили, что этими атаками Москва оправдывает нежелание вести настоящие переговоры.

Согласно отчету Института по изучению войны, Москва систематически перекладывает ответственность на Киев, чтобы скрыть нежелание идти на компромиссы.

Манипуляции и попытки устранить союзников

Глава российского МИД Сергей Лавров 30 октября публично заявил, что украинские операции в тылу якобы свидетельствуют о неготовности к миру. Однако дипломат проигнорировал ежедневные атаки самой России на украинские города.

В ISW подчеркнули, что российская сторона регулярно отвергала инициативы США и Украины о введении моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Подобные обвинения Кремль использует не впервые: ранее Москва оправдывала отсутствие прогресса сообщениями об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области в декабре 2025 года и ударе по оккупированному Хорлу в январе 2026 года.

Кроме того, российское руководство пытается изолировать процесс от европейских партнеров.

Лавров заявил, что " европейцы якобы стремятся "втиснуться" в переговоры ", и поставил под сомнение целесообразность их участия. В то же время Москва вновь озвучила ультимативное требование о возвращении НАТО к границам 1997 года.

Позиция относительно прекращения боевых действий

Несмотря на заявления американской стороны о приближении компромисса, представители диктатора публично отказались остановить боевые действия даже на время переговорного процесса.

Ранее аналитики обращали внимание на то, что Кремль пытается использовать дипломатические контакты ради ослабления санкций и ремонт нефтеперерабатывающих заводов.