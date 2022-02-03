Кремль ответил на обвинения США о спецплане по вторжению в Украину

Россия делает дерзкие заявления в ответ на обвинения США о вторжении в Украину. Мол, в Кремле не удивлены, им такое вменяют не впервые.

Речь идет о публикациях американских СМИ, что Россия готовила сфабрикованное видео. На кадрах якобы украинские военные должны были нападать на мирных жителей Донбасса, сообщает 24 канал.

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Реакция Кремля

Пресса предполагала, что это видео должно было создать повод для вторжения в Украину. Реакция России прозвучала в привычной для нее форме отрицания.

Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не случалось,

– дерзко прокомментировал информацию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Кроме него, также отреагировал на обвинение постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он единогласно все отрицает. Мол, его страна таковым не занимается.

Российские войска на границе Украины

В министерстве обороны США заявляли, что Россия не начинала сокращать численность своих войск у границ Украины. Более того, дополнительные подразделения российской армии продолжают прибывать.

Также Россия пребрасывает ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера. Их якобы перемещают к крупным десантным кораблям Северного и Балтийского флотов, которые сейчас находятся в Средиземном море.

Российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов заявлял, что Россия сосредоточила у границы Украины около 115 тысяч своих военных. Но, по его мнению, есть болевая точка, которая не позволит Владимиру Путину пойти в наступление.

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