В России все больше говорят о слабости Путина, и уже есть "претенденты на царство", – ISW

Слабым президента России считают не только во всем мире, но и внутри самой страны. Неудивительно, что на его "трон" уже нашлись претенденты, которые ожидает ухода диктатора.

На напряженную ситуацию внутри Кремля оказало большое влияние поражение на фронте, в частности успешное контрнаступление ВСУ. И аналитики не исключают, что скоро начнется борьба за власть.

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Высшее руководство продолжают критиковать

К примеру, разведка США сообщила, что член ближайшего окружения Путина принялся критиковать "большие военные недостатки" диктатора во время войны в Украине. Но и это еще не все, отмечают в Институте по изучению войны. Частичная мобилизация тоже не всеми воспринялась однозначно. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, велись дебаты по этой инициативе президента России.

Кроме того, существуют предположения о двух фракциях внутри Кремля. Чеченский лидер Рамзан Кадыров и "повар" Путина Евгений Пригожин входят в ту, которая стремится продолжать войну. А вот в оппозиции – фракция, в которую входят чиновники, стремящиеся к переговорам с Западом.

Путина хотят изобразить слабым

Все эти движения свидетельствуют о том, что Путина стремятся изобразить слабым и немощным. Мол, он ни на что не влияет, поэтому в его окружении наблюдается раскол. Особого внимания заслуживает разговор диктатора с учителем из Ижевска. В ней они обсуждали восстание Емельяна Пугачева. Мол, оно произошло из-за появления "лидера, который мог стать популярным на волне недовольства". Так что сейчас глава Кремля опасается, что кто-то другой "претендует быть царем".

Между тем Кадыров и Пригожин, скорее всего, постараются достичь незначительных успехов на Донбассе. Это позволит им сохранить популярность и статус в националистическом и прокси информационном пространстве. Так, поступают сообщения, что Пригожин отправил 1000 своих военных, чтобы укреплять позиции в Лисичанске.

Их действия совпадают с усилиями Кремля отбелить репутацию командующего Центральным военным округом Александра Лапина. Заметим, что раньше эта пара его щедро критиковала. Военные блоггеры даже сообщали, что Кадыров и Пригожин встретились с Лапиным. А сам он, вероятно, командует на линии фронта Сватово – Кременная Луганской области.

Напомним, что накануне ВСУ вошли в Макеевку Луганской области. Об этом рассказали бойцы 198-го батальона территориальной обороны. И свидетельствует это о том, что защитники Украины взялись за активное освобождение Сватовского района.

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