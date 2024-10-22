Кадыров наглеет: почему Кремлю не выгодно с ним ссориться
Рамзан Кадыров постепенно расширяет свои возможности и бизнес с согласия российских властей. Он сейчас контролирует, в частности, металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. И на этом его аппетиты не останавливаются.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что Кремль ведет опасную игру с Кадыровым. Однако не играть в нее он не может.
Важно Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе контролируют соратники Кадырова, – WSJ
Чувствует слабость Путина
У российской власти нет альтернативы, ведь тогда придется взять ситуацию в Чечне в свои руки, подвинуть Кадырова и зачистить кадыровцев. Тогда нужно превращать Чечню в рядовой российский регион, который боится подать голос. Но для этого нужны большие ресурсы.
Кроме того, в России может полыхнуть, а Путин помнит, как обе войны в Чечне дестабилизировали режим Бориса Ельцина. Это привело к тому, что его семья не имела другой альтернативы, как отдать власть Путину,
– напомнил политтехнолог.
Путин, по его мнению, не хочет оказаться в такой же ситуации, и поэтому откупается от Кадырова, чтобы он был лояльным к Кремлю.
Обратите внимание! Кадыров получил от Москвы бизнес французской компании Danon, а также то, что осталось от завода "Азовсталь" в Мариуполе, где очень много металлолома.
В то же время Кадыров становится все наглее. История с публичным объявлением им кровной мести дестабилизирует путинский режим. Однако Кадыров старается не пересекает определенные "красные линии".
При этом он хочет большего и претендует на огромный маркетплейс Wildberries.
Это происходит, когда Кадыров чувствует слабость Путина. В этой ситуации Кремлю тем более не выгодно с ним ссориться,
– подчеркнул Аббас Галлямов.
Отметим, как предположил российский правозащитник Марк Фейгин, Кадыров объявил кровную месть российским политикам с единственной целью – чтобы Путин обратил на это внимание и вмешался в спорную ситуацию по контролю за компанией Wildberries.