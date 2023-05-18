Самый большой враг России – она сама: как агрессор теряет самое важное

200 000 убитыми потеряла Россия в войне с Украиной. Даже если эта цифра неточная, а она, судя по всему, достаточно близка к истине, то говорится все равно о потерях в сотни тысяч убитыми и ранеными.

Кремль убил будущее своей страны

10 лет войны в Афганистане стоили СССР гораздо меньше в переводе на человеческий ресурс – пока на порядок меньше в абсолютных величинах.

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При этом Афганская война стала одной из причин крушения советской системы, в частности из-за человеческих потерь. Общество обсуждало потери, хоть и шепотом. Это было болезненно. Матери жалели своих сыновей.

Ни интернета, ни свободы прессы и ТВ, ни альтернативных источников информации, если не считать вражеские голоса, в те годы не было. Масштабы войны были несравнимы, театр военных действий удален от СССР, силы воюющих сторон несравнимы, однако в результате СССР потерпел военное, идейное и экономическое поражение.

России же, скорее всего, на своих убитых и искалеченных глубоко плевать. Ее руководство все еще не осознает, что кроме людей, которых оно убило, оно убило будущее своей страны. Полностью утрачены перспективы развития науки, экономики, страна скатывается в вынужденный изоляционизм – список друзей и партнеров говорит сам за себя.

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Что может быть хуже, чем лишить будущего стомиллионный народ? Какими недальновидными нужно быть, чтобы поддерживать тех, кто толкает страну в бездну? Кем нужно быть, чтобы одобрять сжигание в бессмысленной и проигрышной войне сотен тысяч отцов, сыновей и братьев?

Более 200 тысяч убитых. Не защитников страны, не героев, перед которыми мир готов склонить головы и флаги, а агрессоров, насильников, убийц, мародеров, чьи кости сгниют в чужой украинской земле, в сотнях и тысячах километров от дома.

Сгниют потому, что кремлевский недомерок вообразил себя всесильным собирателем земель. Потому что русское общество разучилось быть гражданским обществом, а стало простым стадом, которое безумный пастух со своими овчарками гонит на убой.

Это не последние потери. И мне их не жалко.