Кремль попал под шквал критики из-за "выборов" на оккупированных территориях Украины

Россия дерзко организовала "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Международное сообщество осудило действия Кремля. Ряд стран уже сделали соответствующие заявления.

Ранее на проведение парламентских "выборов" в Госдуму отреагировали в госдепе США. Там отметили, что они произошли в условиях, которые не способствуют свободному волеизъявлению.

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Великобритания

В британском МИД выборы в Госдуму назвали "серьезным шагом назад для демократических свобод". Мол, меры, к которым прибегает тамошние власти, противоречат международным обязательствам, которые Россия взяла на себя. Дипломаты добавили, что разочарованы необоснованными ограничениями, которые там наложили на наблюдение за выборами. Кроме этого, в ведомстве отметили, что Великобритания осуждает проведения выборов на территории оккупированного Крыма. "Аннексия полуострова Россией в марта 2014 года была незаконной и нелегитимной. Такой она остается и по сей день", – подчеркнули там.

Польша

На то, что действия российских властей противоречат демократическим ценностям, обратили внимание и в МИД Польши. Там отметили, что Кремль неоправданно пытается подорвать разработанные совместно нормы, которые применяются во всех странах-членах ОБСЕ, ООН и Совета Европы. Польские дипломаты также считают, что выборы в оккупированном Крыму были незаконными. Возмущенные они и тем, что российскую оппозицию фактически не допустили к выборам, а россияне не могли голосовать так, как действительно хотели. Все это порождает сомнения относительно того, можно ли считать новых депутатов легитимно избранными.

Турция

Еще одной страной, которая раскритиковала Кремль за "выборы" в оккупированном Крыму, стала Турция. Тамошний дипломат Танжу Билгич заверил, что их результаты для Анкары не имеют никакой юридической силы. Ведь, как отметил официальный представитель турецкого МИД, его страна продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Что следует знать о "выборах" в Госдуму