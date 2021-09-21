Раніше на проведення парламентських "виборів" до Держдуми відреагували у держдепі США. Там зазначили, що вони відбулися за умов, які не сприяють вільному волевиявленню.

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Велика Британія

У британському МЗС вибори у Держдуму назвали "серйозним кроком назад для демократичних свобод". Мовляв, заходи, до яких вдається тамтешня влада, суперечать міжнародним зобов’язанням, які Росія взяла на себе. Дипломати додали, що розчаровані необґрунтованими обмеженнями, які Росія наклала на спостереження за виборами. Крім цього, у відомстві наголосили, що Велика Британія засуджує і проведення виборів на території окупованого Криму. Анексія півострова Росією у березні 2014 року була незаконною та нелегітимною. Такою вона залишається й донині", – підкреслили там.

Польща

На те, що дії російської влади суперечать демократичним цінностям, звернули увагу й у МЗС Польщі. Там зазначили, що Кремль невиправдано намагається підірвати розроблені спільно норми, які застосовуються у всіх країнах-членах ОБСЄ, ООН та Ради Європи. Польські дипломати також вважають, що вибори в окупованому Криму були незаконними. Обурені вони й тим, що російську опозицію фактично не допустили до виборів, а росіяни не могли голосувати так, як справді хотіли. Все це породжує сумніви щодо того, чи можна вважати нових депутатів легітимно обраними..

Туреччина

Ще однією країною, яка розкритикувала Кремль через "вибори" в окупованому Криму, стала Туреччина. Тамтешній дипломат Танжу Білгіч запевнив, що їхні результати для Анкари не мають жодної юридичної сили. Адже, як наголосив офіційний представник турецького МЗС, його країна продовжує підтримувати територіальну цілісність України.

Що варто знати про "вибори" до Держдуми