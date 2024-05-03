Удары по России британским оружием: Кремль угрожает Европе эскалацией конфликта

Великобритания заявила, что Украина может бить предоставленным ими оружием по российской территории. На соответствующее заявление отреагировали в Кремле, утверждая что это может быть опасным для европейской безопасности

Глава МИД Великобритании Дэвид Камерон заявил, что Лондон не против того, чтобы Украина била по российской территории оружием британского производства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ назвал опасными эти недавние заявления Камерона, сообщает 24 Канал.

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Кремль угрожает европейской безопасности после заявлений главы МИД Британии

Песков забыл о российских обстрелах Украины и считает якобы опасными заявления Дэвида Камерона о возможности ударов по России британским оружием.

В фантазиях путинского прихвостня, заявления главы британского МИД – "часть вербальной эскалации", которая ведется в целом на Западе.

"Это может угрожать европейской безопасности", – запугивает Европу Песков.

Британия считает, что Украина имеет право бить по России

Во время визита в Киев 3 мая министр иностранных дел Британии заявил, что Украина имеет полное право использовать британское оружие для атак на Россию.

Украина имеет на это право. Подобно тому, как Россия наносит удар по целям в глубине Украины, вполне понятно, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она может защититься,

– сказал Камерон.

Он добавил, что Лондон предоставит Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи. Средства будут предоставляться столько, сколько это будет нужно.

Кремль продолжает запугивать Европу