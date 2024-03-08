Кремль сосредоточился на отношениях с Гагаузией: в ISW объяснили цель России
Источник:ISW
Россия ведет полномасштабную войну против Украины и продолжает создавать угрозу для других стран. В частности, она готовит почву для других операций.
Россия хочет использовать молдавские регионы Приднестровья и Гагаузию, для дестабилизации Молдовы. Кремль уже усилил свое внимание к отношениям с этими регионами.
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Оба региона могут использовать
В России начали акцентировать внимание на отношениях с Гагаузией после сосредоточения на другом пророссийском регионе Молдовы, сепаратистском Приднестровье. Аналитики указывают, что это означает, что Кремль надеется использовать оба эти региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне переговоров о вступлении страны в ЕС и президентских выборов в Молдове позже 2024 года.
Это связано с тем, что пророссийская руководительница Гагаузии Евгении Гуцул встречается с российскими чиновниками. В частности, 6 марта она встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где Путин "пообещал поддерживать Гагаузию и гагаузский народ в защите законных прав, полномочий и позиций на международной арене".
Кремль готовит гибридную войну против еще одной страны
- Глава МИД России Сергей Лавров побывал на Анталийском дипломатическом форуме в Турции. Как сообщает ISW, российский дипломат использовал эту площадку для продвижения кремлевских нарративов.
- Особый акцент Лавров делал на Молдове и Приднестровье, проводя параллели с Украиной. Вероятно, Кремль готовит почву для гибридных операций.
- Глава МИД России пытался убедить присутствующих, что шаги правительства Молдовы напоминают действия Киева – Лавров пытался провести параллели политики Молдовы в отношении Приднестровья с Украиной до 2014 года. Он также утверждал, что Молдова дискриминирует русскоязычных.