Россия вербует женщин в добровольческие военные отряды, – ISW

Российские власти увеличивают численность личного состава так называемых добровольческих военных отрядов. Для этого Кремль вербует женщин в ряды оккупационной армии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также Люди уходят: какой контингент продолжает мобилизоваться в российскую армию

Кремль вербует женщин для увеличения армии

Российские добровольческие военные отряды продолжают работу по комплектованию личного состава за счет призыва женщин в ряды вооруженных сил России.

В ISW отметили, что бывший глава "Роскосмоса", называющий себя "сенатором" от оккупированной части Запорожской области, Дмитрий Рогозин 19 января сообщил, что российский отряд "БАРС-Сармат" (российский боевой армейский резерв) набирает специалистов и неквалифицированных мужчин и женщин со всей России для участия в боевых действиях против Украины.

Это сообщение является следствием недавних российских рекламных мероприятий, которые освещают вербовку женщин в различные боевые подразделения российских вооруженных сил,

– подытожили аналитики.

К слову, ранее руководитель финской военной разведки Пекка Турунен заявил, что Россия планирует увеличить численность армии до 1,5 миллиона до конца 2026 года. В то же время на реализацию российских планов сильно повлияет война в Украине: закончится ли она, или, возможно, останется в состоянии замороженного конфликта.