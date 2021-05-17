Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение США и Чехии в список "недружественных стран". Представитель Владимира Путина отметил, что российские чиновники не могут владеть недвижимостью в соответствующих странах.

По словам Пескова, должностным лицам запрещено иметь в этих странах соответствующее имущество. Он добавил, мол, если у них там недвижимость, то они "не высокопоставленные".

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"Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками", – сказал Песков.

Справка. В России же утвердили список "недружественных государств". В перечень попали США и Чехия. Документ ограничивает количество россиян, которых консульства и посольства западных стран могут нанимать для дипмиссии.

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