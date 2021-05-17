В Кремле запретили чиновникам владеть недвижимостью в "недружественных государствах"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение США и Чехии в список "недружественных стран". Представитель Владимира Путина отметил, что российские чиновники не могут владеть недвижимостью в соответствующих странах.
Источник:ТАСС
По словам Пескова, должностным лицам запрещено иметь в этих странах соответствующее имущество. Он добавил, мол, если у них там недвижимость, то они "не высокопоставленные".
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"Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками", – сказал Песков.
Дипломатические скандалы с участием России: главное
- 15 апреля США сообщили, что высылают из Вашингтона 10 российских дипломатов, которых заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами Москвы. Впоследствии США поддержала Польша, которая заявила о выдворении со своей территории 3 российских представителей.
- После этого Россия запретила въезд 6 высокопоставленным чиновникам США. Кроме того, Москва выслала 5 польских дипломатов.
- Кроме того, решение выдворить российских дипломатов 17 апреля приняла и Чехия. Их страна подозревает в шпионаже в пользу спецслужб Москвы. 18 апреля Россия заявила в ответ, что высылает 20 чешских дипломатов.
- 25 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва начала формировать список "недружественных стран".
- Уже 28 апреля в эфире одного из пропагандистских каналов России появился список стран, которые вскоре могут признать недружественными для России.
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