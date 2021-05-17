Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував включення США та Чехії в список "недружніх країн". Речник Володимира Путіна зазначив, що російські високопосадовці не можуть володіти нерухомістю у відповідних країнах.

За словами Пєскова, посадовцям заборонено мати в цих країнах відповідне майно. Він додав, мовляв, якщо у них є там нерухомість, то вони "не високопоставлені".

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"Якщо вони є високопоставленими чиновниками і мають там нерухомість, то вони мають припинити бути високопоставленими чиновниками", – сказав Пєсков.

Довідка. У Росії таки затвердили список "недружніх держав". До переліку потрапили Сполучені Штати Америки та Чехія. Документ обмежує кількість росіян, яких консульства та посольства та західних країн можуть наймати для дипмісії.

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