У Кремлі заборонили чиновникам мати нерухомість в "недружніх державах"
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував включення США та Чехії в список "недружніх країн". Речник Володимира Путіна зазначив, що російські високопосадовці не можуть володіти нерухомістю у відповідних країнах.
Джерело:ТАСС
За словами Пєскова, посадовцям заборонено мати в цих країнах відповідне майно. Він додав, мовляв, якщо у них є там нерухомість, то вони "не високопоставлені".
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"Якщо вони є високопоставленими чиновниками і мають там нерухомість, то вони мають припинити бути високопоставленими чиновниками", – сказав Пєсков.
Дипломатичні скандали за участю Росії: головне
- 15 квітня США повідомили, що висилають з Вашингтону 10 російських дипломатів, яких запідозрили у співпраці зі спецслужбами Москви. Згодом США підтримала Польща, яка заявила про видворення зі своєї території 3 російських представників.
- Після цього Росія заборонила в'їзд 6 високопоставленим чиновникам США. Окрім того, Москва вислала 5 польських дипломатів.
- Окрім того, рішення видворити російських дипломатів 17 квітня прийняла й Чехія. Їх країна підозрює у шпигунстві на користь спецслужб Москви. 18 квітня Росія заявила у відповідь, що висилає 20 чеських дипломатів.
- 25 квітня офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що Москва почала формувати список "недружніх країн".
- Вже 28 квітня в ефірі одного з пропагандистських каналів Росії з'явився список країн, яких невдовзі можуть визнати недружніми для Росії.
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