В Кремле назвали вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием
Источник:ТАСС
У Путина еще раз прокомментировали потенциальное вступление Украины в Североатлантический альянс. Говорят о так называемых "красных линиях".
Это сценарий, который выходит за "красные линии" национальных интересов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кстати Лавров забросил Столтенбергу, что НАТО поддерживает "неонацистов в Украине"
Он утверждает, что это может заставить Россию принять активные меры для собственной безопасности.
Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием,
– сказал Песков.
О "красных линиях" Кремль говорит не впервые
Ранее Песков комментировал вероятное появление войск НАТО на территории Украины. Он говорил, что в таком случае Россия и Беларусь будут действовать совместно. Потому что, мол, это находится за чертой "красных линий".
Кроме того, пресс-секретарь Путина также заявлял, что Кремль примет ответные меры, если Украина присоединится к НАТО.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
- В июне 2020 года Альянс признал Украину участником Программы расширенных возможностей. Теперь страна ожидает получить ПДЧ.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс будет более реалистичным, если Россия станет слабее.
- Президент США Джозеф Байден заявил, что поддерживает евроатлантические стремления Украины. Однако в этом вопросе не все от него зависит.
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО, но это "не вопрос завтрашнего дня".