В Кремле объяснили, что мешает встрече Зеленского и Путина

Основным препятствием для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным является вопрос Крыма. По словам представителя Кремля, для них этот вопрос давно решен.

Путин не согласится на встречу, где вопрос оккупированного полуострова будет на повестке дня. Об этом рассказал рупор Кремля Дмитрий Песков в эфире одной из пропагандистских программ.

Обратите внимание Зеленский может выставить Путина бешеным диктатором, поэтому встречи не будет, – Фейгин

Москва желает встречи

Спикер Путина убеждает, что Россия готова говорить о Крыме исключительно как о регионе своей страны. В противном случае переговоры между президентами для Кремля смысла не имеют.

И вообще, по словам Пескова, для России "вопроса Крыма" не существует.

Зеленский хочет обсудить Крым? Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с позиции, что это регион России,

– добавил представитель Кремля.

Однако Песков заявил, что Москва готова к диалогу и нормализации отношений с Украиной, хоть таких же инициатив от Киева не видит.

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