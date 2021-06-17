Ничего не изменилось, – в Кремле подтвердили готовность к встрече Путина и Зеленского

В Кремле заявили, что Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским. Однако подготовкой такой встречи пока еще никто не занимается.

Переговоры не ведутся

Глава Кремля Владимир Путин еще раньше выражал свою готовность встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он сам говорил, что готов встретиться с Зеленским. Уверен, что в этом плане ничего не изменилось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов по организации этой встречи сделано не было,

– сказал пресс-секретарь Путина.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что место встречи президентов пока не обсуждали. Организовать разговор политиков тет-а-тет сложно, но Украина готова приложить к этому максимум усилий.

Что известно о вероятной встрече Зеленского и Путина