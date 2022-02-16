В Кремле признали, что "легитимизация" боевиков будет нарушением минских соглашений

Документ о признании боевиков на Донбассе уже направили Владимиру Путину. Пресс-секретарь политика подчеркнул, что для президента, мол, самым важным является реализация минских соглашений.

В Кремле понимают последствия действий

Дмитрий Песков подтвердил, что признание так называемых "республик" боевиков будет означать выход России из минских договоренностей. Поэтому Кремль с последствиями ознакомлен.

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Безусловно, признание не коррелируется с минскими соглашениями. Это действительно так,

– отметил пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что для главы Кремля главной задачей при урегулировании ситуации на Донбассе является "реализация минского комплекса мер".

Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел Украины говорили, что признание Россией фейковых республик будет означать, что государство вышло из минских соглашений. Кроме того, решение Кремля не будет иметь правовых последствий.

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