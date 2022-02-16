В Кремле признали, что "легитимизация" боевиков будет нарушением минских соглашений
Источник:Meduza
Документ о признании боевиков на Донбассе уже направили Владимиру Путину. Пресс-секретарь политика подчеркнул, что для президента, мол, самым важным является реализация минских соглашений.
В Кремле понимают последствия действий
Дмитрий Песков подтвердил, что признание так называемых "республик" боевиков будет означать выход России из минских договоренностей. Поэтому Кремль с последствиями ознакомлен.
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Безусловно, признание не коррелируется с минскими соглашениями. Это действительно так,
– отметил пресс-секретарь Путина.
Он добавил, что для главы Кремля главной задачей при урегулировании ситуации на Донбассе является "реализация минского комплекса мер".
Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел Украины говорили, что признание Россией фейковых республик будет означать, что государство вышло из минских соглашений. Кроме того, решение Кремля не будет иметь правовых последствий.
Российские депутаты хотят признать боевиков
- Российская Госдума 15 февраля приняла обращение к Путину о признании боевиков на оккупированных территориях Донбасса. В нем говорится о скорейшем проведении переговоров с предводителями оккупантов "для создания правовой основы межгосударственных отношений".
- 16 февраля в Кремле заявили, что российский президент "принял к сведению" обращение Госдумы.
- Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил Путина не признавать боевиков.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "легитимизировав" оккупантов Россия нарушит международное право и минские соглашения.
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