У Кремлі розуміють наслідки дій
Дмитро Пєсков підтвердив, що визнання так званих "республік" бойовиків означатиме вихід Росії з мінських домовленостей. Тому Кремль з наслідками ознайомлений.
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Безперечно, визнання не корелюється з мінськими угодами. Це дійсно так,
– зазначив речник Путіна.
Він додав, що для очільника Кремля головним завданням при врегулюванні ситуації на Донбасі є "реалізація мінського комплексу заходів".
Зауважимо, раніше у Міністерстві закордонних справ України казали, що визнання Росією фейкових республік означатиме, що держава вийшла з мінських угод. Крім того, рішення Кремля не матиме правових наслідків.
Російські депутати хочуть визнати бойовиків
- Російська Держдума 15 лютого ухвалила звернення до Путіна про визнання бойовиків на окупованих територіях Донбасу. У ньому мовиться про якнайшвидше проведення переговорів з ватажками окупантів "для створення правової основи міждержавних відносин".
- 16 лютого у Кремлі заявили, що російський президент "взяв до відома" звернення Держдуми.
- Зауважимо, президент Франції Еммануель Макрон попросив Путіна не визнавати бойовиків.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що "легітимізувавши" окупантів Росія порушить міжнародне право та мінські угоди.
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