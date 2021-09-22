В Кремле уже успели заявить о своей непричастности к покушению на Шефира

На Киевщине 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В России оперативно отреагировали на инцидент и заверили в своей непричастности.

На обстрел машины Шефира под Киевом отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. В частности, он прокомментировал информацию о российском следе.

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Реакция Москвы на обстрел авто Шефира

Это, конечно (причастность России – 24 канал), не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния,

– заявил Песков.

Представитель Путина считает, что в Украине действующие "политики традиционно не могут исключить российский след во всем, чтобы не происходило".

Обстрел машины Сергея Шефира: что известно

Утром 22 сентября на Киевщине неизвестные обстреляли автомобиль первого советника Владимира Зеленского Сергея Шефира.

В машину попали около 10 пуль. Сам Шефир отделался испугом, однако водитель получил ранения.

Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что покушение на советника Зеленского можно считать террористическим актом. А президент, который находится в США, отметил, что "передавать привет" выстрелами из леса в авто его друга – это слабость, зато пообещал сильный ответ.