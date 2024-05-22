Внутри Кремля идет большая война: политтехнолог указал на признаки

Владимир Путин впервые за последние несколько лет провел ряд кадровых изменений в министерстве обороны России. В частности, уволил с должности Сергея Шойгу и назначил на его место экономиста Андрея Белоусова.

Сейчас внутри Кремля идет большая война. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что междоусобицы между российскими элитами можно было предсказать, узнав о том, что Шойгу пытаются выкорчевать и отрезать от денежных потоков. К тому же вдруг в сети появились шокирующие подробности о новоназначенном министре обороны России, которые вряд ли без помощи смогли бы найти журналисты.

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"Уже кто-то сливает все подробности о Белоусове, кто-то другой сливает наоборот данные о военном противостоянии Шойгу с ФСБ. День за днем идут аресты и обыски в министерстве обороны России", – сказал Шейтельман.

Кремлевский детектив

Из материала, который опубликовал центр "Досье", можно сделать вывод, что Белоусов, который теперь возглавляет министерство обороны России, странный и не совсем адекватный человек – скорее всего психопат.

Еще в 2013 году он дал 7 обетов Богородице. Среди которых, звонить маме каждый день, начинать день с молитвы, которую он внес себе в календарь, читать 30 страниц ежедневно, обязательно правильно питаться, заниматься спортом и сохранять "гигиену" секса.

Это опасный сумасшедший, но то, что президент России выбирает из своего окружения и назначает именно такого человека, психопата, говорит многое прежде всего о самом Путине,

– отметил политтехнолог.

Кстати, интересное происхождение этих данных, ведь вряд ли российские оппозиционные журналисты сами взломали электронную почту министра обороны России. Вероятно, это сделали люди, которые причастны к российскому руководству и передали эту информацию журналистам.

"Почему я об этом вообще задумался? Сегодня также стало известно, что Шойгу физически пытался отбить у ФСБ своего заместителя Тимура Иванова, которого все же арестовали. Шойгу поставил к нему охрану, поэтому ФСБ несколько месяцев пыталось арестовать Иванова, но не могло, потому что отстреливались, поэтому они его похитили из кабинета врача", – добавил Шейтельман.

Кадровые изменения в России