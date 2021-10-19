В Кремле заявили, что против привлечения США к нормандскому формату были Франция и Германия

В Кремле отличились заявлением о привлечении США к нормандскому формату. Москва утверждает, что якобы Германия и Франция выступали против этого.

Президент России Владимир Путин якобы говорил с бывшим госсекретарем США Джоном Керри о расширении формата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Путин сказал, что мы видим, что американцы влияют на Украину... может поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату? Это было при мне,

– убеждает Лавров.

Франция и Германия якобы были против

Как говорит российский министр, Керри был готов подумать, если бы стороны пригласили США. Однако затем Франция, якобы сказала "категорически нет". По словам Лаврова, Франция отметила, что следует работать в формате, в котором были подписаны минские договоренности.

Чиновник считает, что США имеют большое влияние на президента Владимира Зеленского. Лавров говорит, что дело можно решить очень быстро, если Штаты готовы поддержать выполнение минских соглашений.

США и нормандский формат: что известно

Разговоры о возможном присоединении США к переговорному процессу в нормандском формате продолжаются в течение последних нескольких лет. Эту инициативу поддерживает и президент Владимир Зеленский.

В июле 2021 года Алексей Арестович заявил, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд активно обсуждают привлечение США к переговорам в "нормандском формате".

После встречи Зеленского с Джозефом Байденом Ермак уже заявил о готовности США к участию в формате. Впрочем, должно быть согласие всех сторон, в том числе и России.