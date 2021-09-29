Кремлю не нравится военное сотрудничество Украины и Турции

В Кремле высказались относительно военно-технического сотрудничества Украины и Турции. Эту тему там считают важной.

Об этом говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он в очередной раз цинично заявил, что Украина – это страна, которая имеет "внутренние конфликты" на юго-востоке.

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Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов,

– жаловался спикер Путина.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что беспилотники Bayraktar, закупленные у Турции, уже выполняют боевые задачи. Их расположили там, где есть наибольшая потребность.

Bayraktar будут производить в Украине

Во время визита в США президент Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Политики договорились, в частности, о том, что в Украине будут производить турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Кроме этого, до 2023 года Турция также построит для Украины современный корвет.

Кратко о беспилотниках Bayraktar