СМИ пишут, что глава минобороны Германии собирается уйти в отставку: что говорят в ведомстве
Источник:Bild
Нынешняя глава оборонного ведомства Германии Кристин Ламбрехт может уйти в отставку. Известно, что этот пост он занимает с 8 декабря 2021 года.
Недавно разразился скандал с госпожой Ламбрехт, после чего общественность начала требовать ее отставки. В одном из самых авторитетных немецких изданий констатировали, что в недалекой перспективе чиновница сама может принять это решение.
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Как в минобороны ФРГ это прокомментировали
Заметим, что Кристин Ламбрехт 57 лет, она является членом Социал-демократической партии Германии и является ставленницей главы правительства Шольца. О ее вероятной отставке журналистам Bild стало известно из нескольких источников.
В минобороны Германии в комментарии российским СМИ эту информацию опровергли и назвали слухами. Однако, вероятно, дело здесь не в ведомстве, а в самой Ламбрехте.
Инициатива отказаться от должности идет от нее, а не от канцелярии. Сейчас речь идет о точном времени отставки. Ее преемника уже обсуждают внутри (партии – 24 Канал),
– написали в издание Bild.
Кроме того, там отметили, что причиной принятия высокопоставленным должностным лицом такого решения является, в частности, недавний скандал.
Резонансное новогоднее обращение Ламбрехт
В преддверии 2022 года немецкая чиновница опубликовала обращение в своем инстаграме. На видео она говорит, что 2022 год стал годом больших вызовов из-за войны в Украине. Собственно, поэтому у нее очень много впечатлений и знакомств с новыми людьми.
Критики назвал эту речь позорной и акцентировали на том, что Ламбрехт записала ее на фоне фейерверков. К тому же очень непрофессионально. Очевидно, что говорить о войне и Новом году под звуки взрывов салютов является очень нелепым решением.
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Кроме того, к этой теме следует упомянуть и другой скандал с главой минобороны ФРГ. Эта чиновница неоднократно заявляла, что ее страна не будет передавать Вооруженным Силам системы ПВО Patriot Эти установки очень нужны Украине, чтобы защитить небо.